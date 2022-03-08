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Зеленский заявляет об охлаждении к НАТО

Пока России и Украине с трудом удается открывать гуманитарные коридоры
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Пока сторонам не удается договориться об устойчивой работе коридоров для эвакуации гражданских лиц / Алексей Куденко / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «давно охладел» к идее вступления страны в НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готов принять Украину – альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – заявил Зеленский 8 марта в интервью американскому телеканалу ABC.

Судя по словам президента Украины, он готов обсуждать с Россией и спорные вопросы. На вопрос о признании Крыма частью России и независимости ДНР и ЛНР Зеленский ответил: «Мы можем обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить». «Для меня важно, как люди на этих территориях намерены жить, кто из них захочет быть частью Украины и кто на Украине захочет их принять, – заявил он. – Так что этот вопрос сложнее простого признания» (цитата по ТАСС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных