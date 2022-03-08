Зеленский заявляет об охлаждении к НАТО

Зеленский заявляет об охлаждении к НАТОПока России и Украине с трудом удается открывать гуманитарные коридоры
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «давно охладел» к идее вступления страны в НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готов принять Украину – альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – заявил Зеленский 8 марта в интервью американскому телеканалу ABC.
Судя по словам президента Украины, он готов обсуждать с Россией и спорные вопросы. На вопрос о признании Крыма частью России и независимости ДНР и ЛНР Зеленский ответил: «Мы можем обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить». «Для меня важно, как люди на этих территориях намерены жить, кто из них захочет быть частью Украины и кто на Украине захочет их принять, – заявил он. – Так что этот вопрос сложнее простого признания» (цитата по ТАСС).