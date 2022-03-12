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В Турции заявили о нежелании присоединяться к санкциям против России

Ведомости

Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара выступает за дипломатию, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] уже заявил, что мы не хотим быть на стороне санкций [против России]. Мы уже говорили, что мы выступаем на стороне дипломатии», — передает слова министра ТАСС. 

Донмез также заявил, что Турция не испытывает каких-либо проблем с поставками газа из России на фоне ситуации с энергоносителями.  

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Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности президента России Владимира Путина встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским «без колебаний». Турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели в Анталье личную встречу впервые с начала военной спецоперации на Украине. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 

Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине. 

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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