В Турции заявили о нежелании присоединяться к санкциям против России
Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара выступает за дипломатию, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] уже заявил, что мы не хотим быть на стороне санкций [против России]. Мы уже говорили, что мы выступаем на стороне дипломатии», — передает слова министра ТАСС.
Донмез также заявил, что Турция не испытывает каких-либо проблем с поставками газа из России на фоне ситуации с энергоносителями.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности президента России Владимира Путина встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским «без колебаний». Турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба провели в Анталье личную встречу впервые с начала военной спецоперации на Украине. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.