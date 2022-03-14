Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта
Перспектива ядерного конфликта в мире перешла в область возможного, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, слова которого передает «РИА Новости».
«Повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил — леденящее кровь событие. Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного», — сказал Гутерреш.
Он также призвал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
При этом 27 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, сказала, что таким образом Москва отреагировала на «несуществующие» угрозы.