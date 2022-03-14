Шольц оценил опасность санкций против России

«Важно, что Европейский союз, Германия, США и другие друзья приняли решение принять очень жесткие, очень прицельные санкции. Они вносят вклад в то, что ситуация развивается драматичнее, чем, возможно, ожидала Россия. Экономические последствия этих санкций очень далеко идущие, они чувствуются везде в повседневной жизни, возможности экономического развития в России находятся в непосредственной опасности. Мы делаем это все, чтобы, в первую очередь, было перемирие, а после войны было бы соглашение, которое Украина со своей перспективы могла бы реально подписать», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.