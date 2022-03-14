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Шольц оценил опасность санкций против России

Ведомости

Возможности экономического развития России в условиях санкционного давления находятся в непосредственной опасности, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого передает «РИА Новости».

«Важно, что Европейский союз, Германия, США и другие друзья приняли решение принять очень жесткие, очень прицельные санкции. Они вносят вклад в то, что ситуация развивается драматичнее, чем, возможно, ожидала Россия. Экономические последствия этих санкций очень далеко идущие, они чувствуются везде в повседневной жизни, возможности экономического развития в России находятся в непосредственной опасности. Мы делаем это все, чтобы, в первую очередь, было перемирие, а после войны было бы соглашение, которое Украина со своей перспективы могла бы реально подписать», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. На следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России. Он будет введен 15 марта.

В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации. ЕС также запретит экспорт в Россию любых товаров класса люкс и импорт российской металлургической продукции. Кроме того, пакет санкций включает запрет на новые европейские инвестиции в российские энергетические проекты. Он будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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