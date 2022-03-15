На Украине допустили достижение мирного соглашения с Россией в течение недели

Ранее три раунда переговоров Москвы и Киева прошли на территории Белоруссии. На прошлой неделе министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу в Анталье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концептуально встреча президентов двух стран – Путина и Зеленского – возможна, но нужно понимать, о чем они будут говорить и каких результатов могут достичь.