На Украине допустили достижение мирного соглашения с Россией в течение недели
Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение 1-2 недель, максимум – к началу мая, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала журналиста Марка Фейгина.
«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — заявил Арестович (цитата по «РИА Новости»).
14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в режиме видеоконференции. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта. До начала переговоров, 13 марта, в интервью телеканалу RT Arabic один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.
Ранее три раунда переговоров Москвы и Киева прошли на территории Белоруссии. На прошлой неделе министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу в Анталье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концептуально встреча президентов двух стран – Путина и Зеленского – возможна, но нужно понимать, о чем они будут говорить и каких результатов могут достичь.