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На Украине допустили достижение мирного соглашения с Россией в течение недели

Ведомости

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение 1-2 недель, максимум – к началу мая, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала журналиста Марка Фейгина.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — заявил Арестович (цитата по «РИА Новости»).

14 марта прошел четвертый раунд российско-украинских переговоров в режиме видеоконференции. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу и продолжат переговоры 15 марта. До начала переговоров, 13 марта, в интервью телеканалу RT Arabic один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.

Ранее три раунда переговоров Москвы и Киева прошли на территории Белоруссии. На прошлой неделе министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу в Анталье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концептуально встреча президентов двух стран – Путина и Зеленского – возможна, но нужно понимать, о чем они будут говорить и каких результатов могут достичь.

Ранее по теме: Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемирию
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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