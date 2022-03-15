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Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил первый замглавы председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24». Верховная рада Украины признала Россию «страной-агрессором» в 2015 г.

Соответствующий законопроект внесли в украинский парламент депутаты от партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет. После его принятия также будет возможным закрывать политические партии и юридические лица, если они связаны с осужденными по первому закону.

«Я думаю, когда закон о коллаборантах заработает, не нужно разбираться, какая там партия, а нужно просто сажать на 15 лет», — сказал он. Корниенко также предложил привлечь к ответственности 20 депутатов Верховной рады, которые покинули Украину с начала специальной военной операции России на территории республики.

Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, после того как российские войска начали спецоперацию на территории Украины. 10 марта он также подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. 

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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