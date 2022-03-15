Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Соответствующий законопроект внесли в украинский парламент депутаты от партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет. После его принятия также будет возможным закрывать политические партии и юридические лица, если они связаны с осужденными по первому закону.