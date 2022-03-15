Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией, сообщил первый замглавы председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24». Верховная рада Украины признала Россию «страной-агрессором» в 2015 г.
Соответствующий законопроект внесли в украинский парламент депутаты от партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет. После его принятия также будет возможным закрывать политические партии и юридические лица, если они связаны с осужденными по первому закону.
«Я думаю, когда закон о коллаборантах заработает, не нужно разбираться, какая там партия, а нужно просто сажать на 15 лет», — сказал он. Корниенко также предложил привлечь к ответственности 20 депутатов Верховной рады, которые покинули Украину с начала специальной военной операции России на территории республики.
Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, после того как российские войска начали спецоперацию на территории Украины. 10 марта он также подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта Конашенков заявил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». По утверждению оборонного ведомства, на Украине в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.