Песков не согласился с мнением, что российская экономика «сокрушена санкциями»

На вопрос, возможен ли сейчас диалог России и США и при каких условиях, Песков ответил, что президент Владимир Путин всегда «выступает за выстраивание добрых отношений на основе взаимоуважения и готовности учитывать озабоченности друг друга». По его словам, несколько десятилетий Путин учитывал озабоченности иностранных коллег, в том числе из США, однако озабоченности России не учитывались ими.