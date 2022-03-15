Песков не согласился с мнением, что российская экономика «сокрушена санкциями»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что США «полностью разрушили» экономику России санкциями.
«Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств. У нас есть хорошая пословица «нет худа без добра», пытаемся использовать все трудности в наших интересах», — заявил Песков.
На вопрос, возможен ли сейчас диалог России и США и при каких условиях, Песков ответил, что президент Владимир Путин всегда «выступает за выстраивание добрых отношений на основе взаимоуважения и готовности учитывать озабоченности друг друга». По его словам, несколько десятилетий Путин учитывал озабоченности иностранных коллег, в том числе из США, однако озабоченности России не учитывались ими.
«Вот если подобное отношение сменится на действительно конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена и со стороны нашего президента. Россия была, есть и остается заинтересованной в выстраивании хороших отношений со всем миром, со странами всего мира», — подчеркнул Песков.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.
Иностранные компании начали приостанавливать производство, продажи и рекламу своих товаров в России на фоне спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. О временном закрытии сообщили сети магазинов одежды и товаров для дома, автопроизводители, несколько производителей техники сообщили о приостановке экспорта в Россию. Энергетические компании начали выходить из совместных предприятий с российским бизнесом.