Канада ввела новые персональные санкции против граждан России
Правительство Канады ввело дополнительные санкции против 15 российских должностных лиц на фоне военной операции на Украине, следует из заявления, опубликованного на сайте канадского кабмина.
«Канада не отступит в своей поддержке Украины и ее народа. Мы без колебаний будет принимать необходимые меры, пока российское руководство не изменит свой курс», — заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли.
Согласно обновленным данным, в черный список попали глава Минэкономразвития Максим Решетников, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов и другие должностные лица.
11 марта Канада добавила в свои санкционные списки Минобороны России, Службу внешней разведки, «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») и еще 29 предприятий оборонного комплекса. Кроме того, власти страны запретили импорт нефтепродуктов из РФ в рамках санкционных действий из-за ситуации на Украине.
Ранее сегодня свой санкционный список расширила Великобритания. Правительство королевства приняло решение ввести санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Санкции подразумевают заморозку активов при их наличии и запрет на въезд в Великобританию. В целом теперь в санкционном списке королевства фигурируют 935 россиян, включая президента Владимира Путина.