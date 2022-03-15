Канада ввела новые персональные санкции против граждан России

Ранее сегодня свой санкционный список расширила Великобритания. Правительство королевства приняло решение ввести санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Санкции подразумевают заморозку активов при их наличии и запрет на въезд в Великобританию. В целом теперь в санкционном списке королевства фигурируют 935 россиян, включая президента Владимира Путина.