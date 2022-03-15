Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на месяц
Верховная рада продлила военное положение на территории Украины с 26 марта на 30 суток, следует из сообщения в Telegram-канале парламента страны. Предложение о продлении поддержали 343 депутата.
Накануне соответствующий законопроект внес в Раду президент страны Владимир Зеленский. Военное положение на Украине было введено 24 февраля после того, как Россия объявила о начале военной спецоперации в стране. Срок его действия истекал в 5:30 утра 26 марта.
25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Она будет проходить 90 дней с момента публикации указа. В этот же день глава государства объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим. 10 марта он также подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.