Россия ввела персональные санкции против Байдена и Блинкена
Россия ввела ответные персональные санкции против американских политиков и связанных с ними лиц, сообщает пресс-служба МИД РФ. В санкционный список попали президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.
«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо Байдена и Блинкена в черный список вошли еще 11 человек, в том числе министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В МИДе подчеркнули, что в ближайшее время будет объявлено о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».
Ранее сегодня минфин США ввел новые санкции против российских граждан. Под ограничения попали 15 человек, в том числе заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Геннадий Жидко, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков и Руслан Цаликов, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.