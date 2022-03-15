Небензя: прекращение огня на Украине наступит после выполнения условий России
Спецоперация российских войск на территории Украины будет прекращена тогда, когда будут реализованы выдвинутые Москвой по отношению к Киеву требования. Об этом заявил на брифинге 15 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится. Это было объявлено в самом начале», — сказал он.
Он напомнил, что условиями прекращения огня являются демилитаризация и денацификация Украины, а также закрепление в ее Конституции отказа от ее присоединения к НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник признал, что Украина не сможет стать членом альянса, несмотря на слова представителей последнего о политике «открытых дверей».
Накануне начался четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в лучшем случае мирное соглашение с отводом войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.
В Кремле положительно оценивают сам факт продолжения переговоров, но не хотят спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения. «Наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.