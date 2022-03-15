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Небензя: прекращение огня на Украине наступит после выполнения условий России

Ведомости

Спецоперация российских войск на территории Украины будет прекращена тогда, когда будут реализованы выдвинутые Москвой по отношению к Киеву требования. Об этом заявил на брифинге 15 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится. Это было объявлено в самом начале», — сказал он.

Он напомнил, что условиями прекращения огня являются демилитаризация и денацификация Украины, а также закрепление в ее Конституции отказа от ее присоединения к НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник признал, что Украина не сможет стать членом альянса, несмотря на слова представителей последнего о политике «открытых дверей».

Накануне начался четвертый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в лучшем случае мирное соглашение с отводом войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

В Кремле положительно оценивают сам факт продолжения переговоров, но не хотят спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения. «Наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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