Псаки прокомментировала санкции России против Байдена и его администрации
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки указала, что Москва ввела санкции против отца президента США Джо Байдена, а не в отношении самого главы государства, а также добавила, что никто из американских официальных лиц не собирался ехать в Россию. Трансляцию ее брифинга вел телеканал Fox News.
«В первую очередь, отмечу, что президент Байден — «младший», так что они ввели санкции против его отца. Можно дать ему покоиться c миром?» — сказала она.
Также Псаки отметила, что ни у кого из лиц, подвергнувшихся санкциям, нет банковских счетов в России, которые можно было бы заморозить. Путешествовать в страну тоже никто не собирался.
«Никто из нас не планирует совершать туристические поездки в Россию. Ни у кого из нас нет так банковских счетов, доступ к котором мог бы быть ограничен. Так что мы будем двигаться вперед», — резюмировала представитель Белого дома.
Ранее сегодня российское Министерство иностранных дел (МИД) сообщило о введении санкций против нескольких официальных лиц США. В частности, в пресс-релизе ведомства говорилось, что в «стоп-лист» внесены президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.