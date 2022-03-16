Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ возле Чернигова
Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения военной техники и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины при помощи беспилотного комплекса «Орлан-10».
Отмечается, что беспилотник использовался в операции для корректировки огния артиллерии по объектам в районе железнодорожной станции на окраине Чернигова. На записи также показаны последствия удара. «Подразделением артиллерии ВС РФ в ходе выполнения огневой задачи был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.
За прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29, а также четыре беспилотника, сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российской авиацией поражены 128 военных объектов Украины, включая один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.
Всего с начала проведения военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.
16 марта продолжится четвертый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта, начавшийся 14 марта. Член украинской делегации Михаил Подоляк охарактеризовал переговорный процесс как «очень трудный и вязкий», отметив наличие принципиальных противоречий. «Но, безусловно, есть возможность для компромисса», — добавил он.
Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что боевые действия будут прекращены тогда, когда будут исполнены выдвинутые Россией требования, включая «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также отказ от вступления страны в НАТО.