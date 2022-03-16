Газета
Политика

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ возле Чернигова

Ведомости

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения военной техники и складов боеприпасов Вооруженных сил Украины при помощи беспилотного комплекса «Орлан-10».

Отмечается, что беспилотник использовался в операции для корректировки огния артиллерии по объектам в районе железнодорожной станции на окраине Чернигова. На записи также показаны последствия удара. «Подразделением артиллерии ВС РФ в ходе выполнения огневой задачи был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.

За прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29, а также четыре беспилотника, сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российской авиацией поражены 128 военных объектов Украины, включая один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.

16 марта продолжится четвертый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта, начавшийся 14 марта. Член украинской делегации Михаил Подоляк охарактеризовал переговорный процесс как «очень трудный и вязкий», отметив наличие принципиальных противоречий. «Но, безусловно, есть возможность для компромисса», — добавил он.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что боевые действия будут прекращены тогда, когда будут исполнены выдвинутые Россией требования, включая «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также отказ от вступления страны в НАТО.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных