Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ возле Чернигова

Отмечается, что беспилотник использовался в операции для корректировки огния артиллерии по объектам в районе железнодорожной станции на окраине Чернигова. На записи также показаны последствия удара. «Подразделением артиллерии ВС РФ в ходе выполнения огневой задачи был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.