В Белом доме заявили о возможном расширении санкций в отношении России
Власти США могут расширить санкции в отношении России: ограничения могут затронуть большее количество банков и секторов экономики, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CBS News.
«Мы можем расширить наши санкции. Итак, возьмите меры, возьмите санкции, которые мы уже ввели, и примените их к большему количеству целей. Примените их к большему количеству секторов», — заявил Сингх. По его словам, новые ограничения могут затронуть больше российских банков и секторов экономики, в том числе нефть и газ.
Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попали российские банки, компании, бизнесмены и руководство страны. США, ЕС и другие запретили экспорт некоторых товаров и технологий в Россию, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России после начала спецопераций, введения санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил о готовности списка санкций в отношении США. По его словам, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие», а у России есть возможности минимизировать ущерб от введенных рестрикций.