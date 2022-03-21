В Белом доме заявили о возможном расширении санкций в отношении России

Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попали российские банки, компании, бизнесмены и руководство страны. США, ЕС и другие запретили экспорт некоторых товаров и технологий в Россию, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России после начала спецопераций, введения санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.