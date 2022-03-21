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Политика

В Белом доме заявили о возможном расширении санкций в отношении России

Ведомости

Власти США могут расширить санкции в отношении России: ограничения могут затронуть большее количество банков и секторов экономики, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CBS News.

«Мы можем расширить наши санкции. Итак, возьмите меры, возьмите санкции, которые мы уже ввели, и примените их к большему количеству целей. Примените их к большему количеству секторов», — заявил Сингх. По его словам, новые ограничения могут затронуть больше российских банков и секторов экономики, в том числе нефть и газ. 

Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Под санкции попали российские банки, компании, бизнесмены и руководство страны. США, ЕС и другие запретили экспорт некоторых товаров и технологий в Россию, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России после начала спецопераций, введения санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. 

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил о готовности списка санкций в отношении США. По его словам, при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие», а у России есть возможности минимизировать ущерб от введенных рестрикций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных