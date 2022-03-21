Politico: Китай усилил поддержку России несмотря на давление Байдена
Власти Китая, вероятно, усиливают поддержку России на фоне спецоперации на Украине после разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщило издание Politico.
«Сообщение министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США. Вместо этого китайское правительство, похоже, удваивает свои отношения с Россией и противостоит усилиям США заставить президента России Владимира Путина прекратить войну на Украине», — отметило издание.
В сообщении МИДа страны говорилось, что США должны серьезно задуматься о своей роли в кризисе на Украине, взять на себя обязательства и предпринять практические действия, чтобы облегчить ситуацию в стране, «вместо того чтобы продолжать подливать масла в огонь и перекладывать проблемы». «Как виновник украинского кризиса, почему США продолжают очернять Китай вместо того, чтобы размышлять о затруднениях в области безопасности в Европе, вызванных расширением НАТО во главе с США на восток?» — отметил пресс-секретарь министерства Чжао Лицзянь.
Высокопоставленный чиновник правительства США рассказал изданию, что Байден в разговоре с Си Цзиньпином дал ему понять, какие последствия ждут Китай, если он окажет материальную поддержку России. По его словам, Байден в ходе разговора излагал свою оценку ситуации, а не обращался с конкретными просьбами. После публикации 18 марта информации, что у лидеров ЕС есть доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, Белый дом пригрозил Китаю санкциями, что вызвало отповедь председателя КНР в разговоре с Байденом.
В сообщении МИД Китая говорится, что в случае ввода всеобъемлющих и неизбирательных санкций пострадают люди. Дальнейшая эскалация приведет к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д., отметили в министерстве.
США ввели несколько пакетов санкций против России после начала спецоперации на Украине. Китай раскритиковал США за введение санкций и заявил, что будет защищать интересы национальных предприятий. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, а кроме этого могут и крайне негативно отразиться на потребителях.
До этого в ряде американских СМИ появились сообщения о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Российские и китайские официальные лица эту информацию опровергли.