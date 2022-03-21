Politico: Китай усилил поддержку России несмотря на давление Байдена

В сообщении МИДа страны говорилось, что США должны серьезно задуматься о своей роли в кризисе на Украине, взять на себя обязательства и предпринять практические действия, чтобы облегчить ситуацию в стране, «вместо того чтобы продолжать подливать масла в огонь и перекладывать проблемы». «Как виновник украинского кризиса, почему США продолжают очернять Китай вместо того, чтобы размышлять о затруднениях в области безопасности в Европе, вызванных расширением НАТО во главе с США на восток?» — отметил пресс-секретарь министерства Чжао Лицзянь.