«Коммерсантъ»: в ряде регионов могут отказаться от прямых выборов губернаторов

11 сентября 2022 г. планируется провести единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы 15 глав субъектов Федерации (14 прямых, а также 1 выборы посредством голосования в парламенте), выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 г., выборы пройдут в единый день голосования 2023 г. Выборы губернаторов этой осенью планируются во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл. Адыгея изберет своего главу парламентом.