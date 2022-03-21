«Коммерсантъ»: в ряде регионов могут отказаться от прямых выборов губернаторов
Несколько губернаторов российских регионов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказа от проведения прямых выборов в сентябре текущего года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Как сообщает издание, к такому решению глав регионов подтолкнула экономическая ситуация, сложившаяся на фоне введенных против России западных санкций из-за военной операции на Украине. По словам собеседников, в таких условиях губернаторам сложнее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.
Другие источники отмечают, что у такого решения есть и социологические причины: губернаторам сложнее предугадать изменение настроений в обществе на фоне возможных проблем, которые включают в себя безработицу, дефицит товаров и рост цен.
В администрации президента рассматривают несколько вариантов развития событий. Первый вариант подразумевает отказ от прямых выборов — в таком случае губернаторам разрешат перейти на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания. Это позволяет как закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти», так и закон «Об общих принципах организации публичной власти», который вступит в силу 1 июня 2022 г.
Согласно второму варианту, губернаторские выборы могут быть перенесены решением Центральной избирательной комиссии. Для принятия такого решения нужно лишь наличие в регионе режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, а режим повышенной готовности и так действует во всех регионах со времени начала пандемии коронавируса, отмечает издание.
«В условиях санкционного давления и неизбежного снижения социального самочувствия для стабильной и предсказуемой работы политической системы необходимо настроить электоральные процедуры таким образом, чтобы минимизировать воздействие негативных факторов на формирование органов власти разного уровня», - отмечает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
11 сентября 2022 г. планируется провести единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы 15 глав субъектов Федерации (14 прямых, а также 1 выборы посредством голосования в парламенте), выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 г., выборы пройдут в единый день голосования 2023 г. Выборы губернаторов этой осенью планируются во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл. Адыгея изберет своего главу парламентом.