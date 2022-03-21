Латвия планирует закрыть свои порты для российских судов
Правительство Латвии планирует запретить российским судам заходить в свои морские порты, заявил министр сообщения страны Талис Линкайтс в эфире телеканала TV3.
По его словам, правительство призвало администрацию портов ввести запрет на заход судов под российским флагом, однако пока этого не произошло. «Суда под российским флагом по-прежнему заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, недопустимо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве», – заявил министр.
Власти Латвии надеялись, что страны ЕС примут совместное решение о закрытии своих портов для российских судов, однако некоторые члены сообщества выступили против этой инициативы, отметил Линкайтс. Он добавил, что подобное решение будет принято на региональном уровне: примеру Латвии намерены последовать также Литва и Эстония.
На прошлой неделе министр транспорта Литвы Марюс Скуодис также допустил, что три прибалтийских государства могут принять региональное решение, не дожидаясь решения на уровне ЕС.
Он заявил, что Литва могла бы ввести ограничения на заход российских судов в Клайпедский порт в одиночку, но такая мера носила бы «демонстративный» характер и не могла бы иметь реального эффекта. По данным министра, в январе и феврале в Клайпеде побывало около 20 судов под российским флагом.
США, Великобритания, страны ЕС и некоторые другие государства начали ужесточать антироссийские санкции после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. В частности, ЕС уже ввел четыре пакета санкций в адрес России, при этом некоторые члены сообщества продолжают призывать к ужесточению ограничительных мер. В минувшую пятницу, 18 марта, прибалтийские республики решили выслать российских дипломатов: персонами нон грата были объявлены по три сотрудника российских посольств в Риге и Таллине и четыре — в Вильнюсе.