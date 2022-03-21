Латвия планирует закрыть свои порты для российских судов

США, Великобритания, страны ЕС и некоторые другие государства начали ужесточать антироссийские санкции после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. В частности, ЕС уже ввел четыре пакета санкций в адрес России, при этом некоторые члены сообщества продолжают призывать к ужесточению ограничительных мер. В минувшую пятницу, 18 марта, прибалтийские республики решили выслать российских дипломатов: персонами нон грата были объявлены по три сотрудника российских посольств в Риге и Таллине и четыре — в Вильнюсе.