Пентагон не увидел смысла в применении Россией гиперзвукового оружия на Украине

Причиной может быть то, что у российский военных заканчиваются обычно используемые высокоточные боеприпасы, предположил собеседник журналистов. В то же время, вполне вероятно, что подобными действиями Москва пытается послать Западу и Украине сигнал о готовности использовать такое оружие при необходимости, добавил американский чиновник.