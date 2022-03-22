Пентагон не увидел смысла в применении Россией гиперзвукового оружия на Украине
Пентагон не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт применения Россией гиперзвукового оружия во время военной операции на Украине, однако смысл данного шага ведомству не ясен, заявил представитель американского минобороны журналистам.
«Честно говоря, это немного головоломка для нас, потому что не совсем понятно, зачем была нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная с не такого дальнего расстояния», — приводит слова представителя Пентагона The Hill.
Причиной может быть то, что у российский военных заканчиваются обычно используемые высокоточные боеприпасы, предположил собеседник журналистов. В то же время, вполне вероятно, что подобными действиями Москва пытается послать Западу и Украине сигнал о готовности использовать такое оружие при необходимости, добавил американский чиновник.
«Но с военной точки зрения, если это была гиперзвуковая ракета, это было не особо практично», — резюмировал представитель ведомства.
Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о применении гиперзвукового оружия на Украине, в частности — авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Они использовались для поражения объектов военной инфраструктуры, уточнили в Москве.
Такое оружие помогло российским военным уничтожить подземные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области, рассказал Конашенков. «Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено ее невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника», — пояснил он.
Ракету «Кинжал» запустили с расстояния более чем в 1000 км. Россия продолжит применять гиперзвуковое оружие, добавил Конашенков. «Кинжал», по его словам, эффективен «в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника».