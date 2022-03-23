Россия и Украина провели два обмена пленными
Российские и украинские войска провели два обмена пленными в рамках спецоперации на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Точное количество пленных, которыми обменялись стороны, не уточняется.
«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — заявила Захарова.
Ранее об обмене пленными между Москвой и Киевом говорила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, на девять российских военных обменяли мэра Мелитополя. Россия, по ее словам, передала Международному Красному Кресту 500 карточек на пленных военнослужащих, которых Москва готова обменять, однако точное количество пленных сможет назвать только Минобороны, и оно может быть «гораздо больше».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины. Минобороны страны только один раз раскрывало данные о российских потерях. 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших и еще 1597 получивших ранения. Семьи погибших и раненых в ходе спецоперации по решению президента получат выплаты.