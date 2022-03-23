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Россия и Украина провели два обмена пленными

Ведомости

Российские и украинские войска провели два обмена пленными в рамках спецоперации на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Точное количество пленных, которыми обменялись стороны, не уточняется.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — заявила Захарова.

Ранее об обмене пленными между Москвой и Киевом говорила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, на девять российских военных обменяли мэра Мелитополя. Россия, по ее словам, передала Международному Красному Кресту 500 карточек на пленных военнослужащих, которых Москва готова обменять, однако точное количество пленных сможет назвать только Минобороны, и оно может быть «гораздо больше».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины. Минобороны страны только один раз раскрывало данные о российских потерях. 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших и еще 1597 получивших ранения. Семьи погибших и раненых в ходе спецоперации по решению президента получат выплаты.

Ранее по теме: Госдума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных