Россия и Украина провели два обмена пленными

Ранее об обмене пленными между Москвой и Киевом говорила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, на девять российских военных обменяли мэра Мелитополя. Россия, по ее словам, передала Международному Красному Кресту 500 карточек на пленных военнослужащих, которых Москва готова обменять, однако точное количество пленных сможет назвать только Минобороны, и оно может быть «гораздо больше».