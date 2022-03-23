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Госдума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Ведомости

Госдума 23 марта приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Этот статус предполагает в том числе ежемесячные денежные выплаты военнослужащим или их семьям.

«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. До этого ветеранами боевых действий считали воевавших в Афганистане, Чечне и Сирии.

С принятием закона участники боевых действий на Украине смогут рассчитывать на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По предварительным оценкам Минобороны, на эти цели в 2022 г. потребуется выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 5 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины. В последний раз Минобороны раскрывало данные о российских потерях 2 марта: на тот момент, по данным ведомства, погибли 498 человек, еще 1597 получили ранения. Путин назначил выплаты в 3 млн руб. военнослужащим, раненным в ходе боевых действий. Семьи погибших на Украине военных получат по 7,4 млн руб., а также ежемесячную компенсацию, сумму которой президент не назвал. Кроме того, для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, установлена дополнительная выплата в размере 5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных