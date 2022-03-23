Госдума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Госдума 23 марта приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Этот статус предполагает в том числе ежемесячные денежные выплаты военнослужащим или их семьям.
«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. До этого ветеранами боевых действий считали воевавших в Афганистане, Чечне и Сирии.
С принятием закона участники боевых действий на Украине смогут рассчитывать на налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По предварительным оценкам Минобороны, на эти цели в 2022 г. потребуется выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 5 млрд руб.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины. В последний раз Минобороны раскрывало данные о российских потерях 2 марта: на тот момент, по данным ведомства, погибли 498 человек, еще 1597 получили ранения. Путин назначил выплаты в 3 млн руб. военнослужащим, раненным в ходе боевых действий. Семьи погибших на Украине военных получат по 7,4 млн руб., а также ежемесячную компенсацию, сумму которой президент не назвал. Кроме того, для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, установлена дополнительная выплата в размере 5 млн руб.