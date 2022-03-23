Госдума признала участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины. В последний раз Минобороны раскрывало данные о российских потерях 2 марта: на тот момент, по данным ведомства, погибли 498 человек, еще 1597 получили ранения. Путин назначил выплаты в 3 млн руб. военнослужащим, раненным в ходе боевых действий. Семьи погибших на Украине военных получат по 7,4 млн руб., а также ежемесячную компенсацию, сумму которой президент не назвал. Кроме того, для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, установлена дополнительная выплата в размере 5 млн руб.