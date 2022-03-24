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Вице-премьер Украины сообщила об обмене пленными с Россией

Ведомости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что российская и украинская стороны провели обмен пленными в формате 10 на 10. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Верещук, украинская сторона передала России 11 гражданских моряков в обмен на 19 моряков со спасательного судна «Сапфир». По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине, после он будет отправлен в турецкий порт, добавила она.

23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские и украинские войска провели два обмена пленными в рамках спецоперации на Украине. Точное количество пленных, которыми обменялись стороны, она не уточнила.

Ранее об обмене пленными между Москвой и Киевом говорила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, на девять российских военных обменяли мэра Мелитополя. Россия передала Международному Красному Кресту 500 карточек на пленных военнослужащих, которых Москва готова обменять, однако точное количество пленных сможет назвать только Минобороны, и оно может быть «гораздо больше», добавила она.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Россия и Украина провели два обмена пленными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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