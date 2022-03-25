Президент Турции Эрдоган исключил передачу систем ПВО С-400 Украине

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы ПВО российского производства находятся в этих странах по межправительственным соглашениям и контрактам, у них есть сертификат пользователя. Эти документы не разрешают направлять их [комплексы ПВО] в третьи страны», — сказал Лавров.