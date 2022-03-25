Президент Турции Эрдоган исключил передачу систем ПВО С-400 Украине
Тема передачи Украине приобретенных у России систем ПВО С-400 «Триумф» для Турции закрыта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Во-первых, сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», — сказал Эрдоган журналистам после саммита НАТО в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что в конце неделе планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги саммита. По словам турецкого президента, Анкара «оценивает определенные линии ООН в плане санкций», но не может отложить в сторону отношения с Москвой.
Турция и РФ заключили контракт на поставку российских ЗРК в 2017 г. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела у России эти системы. Это решение вызвало сопротивление в США, которые неоднократно пытались добиться от Турции отказа от поставок. Страна была исключена из американской программы поставок новейших истребителей F-35, а также попала под односторонние санкции США.
На прошлой неделе агентство Reuters и представитель Пентагона сообщили, что США попросили Турцию передать С-400 Украине, чтобы та могла использовать их против российских войск, принимающих участие в военной операции. В обмен на это Вашингтон предложил снять наложенные на страну санкции и вернуть ее в программу поставок F-35.
В опубликованной 23 марта колонке в Wall Street Journal глава управления по связям с общественностью администрации Эрдогана Фахреттин Алтун назвал идею передачи С-400 нереалистичной.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта обратился к американским законодателям с просьбой обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы установлению бесполетной зоны, на которое не пошли США.
По данным The Wall Street Journal, США вместо этого поставят Украине системы ПВО советского производства, которые «тайно приобрели» несколько десятилетий назад — речь идет в том числе о ЗРК «Оса».
Передать свой единственный комплекс С-300 Украине согласилась Словакия при условии, что ему будет найдена альтернатива. После этого Нидерланды и Германия по просьбе НАТО решили поставить стране американские ЗРК Patriot.
Москва предупредила, что конвои, перевозящие на Украину иностранное вооружение, станут целью российских сил. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что просьба Киева о поставках комплексов С-300, которые находятся у третьих стран, не может быть выполнена, поскольку это нарушит заключенные ранее соглашения.
«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы ПВО российского производства находятся в этих странах по межправительственным соглашениям и контрактам, у них есть сертификат пользователя. Эти документы не разрешают направлять их [комплексы ПВО] в третьи страны», — сказал Лавров.