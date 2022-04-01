Мединский сообщил о продолжении российско-украинских переговоров онлайн
Переговоры Москвы и Киева продолжились 1 апреля в режиме видеоконференции, сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале. Предыдущий раунд переговоров прошел 30 марта в Стамбуле.
«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны», — заявил Мединский.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры сторон пока продолжаются, окончательные планы пока не одобрены. По его словам, российская сторона готовит ответ на письменные предложения Киева по соглашению. Лавров подчеркнул, что в переговорах есть «движение вперед» по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны России заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.