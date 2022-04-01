Axios: Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост в мае текущего года, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По информации портала, Псаки оставит должность пресс-секретаря ради работы на телеканале MSNBC. Она пока не уведомила Белый дом о своем уходе, сообщил источник в администрации. «Псаки сейчас ведет эксклюзивные переговоры с MSNBC, и сделка почти завершена. В прошлом месяце стало известно, что она также беседовала с CNN», — сообщило агентство.
Псаки в 2011-2013 гг. занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем госдепартамента. После этого, в 2015-2017 гг., она работала директором по коммуникациям Белого дома. После победы Дональда Трампа она работала политическим обозревателем CNN. Другим местом работы была консалтинговая фирма WestExec Advisors.
В ноябре 2020 г. избранный президент США Джо Байден назначил Псаки пресс-секретарем своей администрации. Тогда он сообщил, что на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.