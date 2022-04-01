Axios: Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

По информации портала, Псаки оставит должность пресс-секретаря ради работы на телеканале MSNBC. Она пока не уведомила Белый дом о своем уходе, сообщил источник в администрации. «Псаки сейчас ведет эксклюзивные переговоры с MSNBC, и сделка почти завершена. В прошлом месяце стало известно, что она также беседовала с CNN», — сообщило агентство.