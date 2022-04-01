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Axios: Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

Ведомости

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост в мае текущего года, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, Псаки оставит должность пресс-секретаря ради работы на телеканале MSNBC. Она пока не уведомила Белый дом о своем уходе, сообщил источник в администрации. «Псаки сейчас ведет эксклюзивные переговоры с MSNBC, и сделка почти завершена. В прошлом месяце стало известно, что она также беседовала с CNN», — сообщило агентство.

Псаки в 2011-2013 гг. занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем госдепартамента. После этого, в 2015-2017 гг., она работала директором по коммуникациям Белого дома. После победы Дональда Трампа она работала политическим обозревателем CNN. Другим местом работы была консалтинговая фирма WestExec Advisors.

В ноябре 2020 г. избранный президент США Джо Байден назначил Псаки пресс-секретарем своей администрации. Тогда он сообщил, что на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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