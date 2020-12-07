Почему Дженнифер Псаки возвращается в Белый дом

Почему Дженнифер Псаки возвращается в Белый домДжо Байдена и его команду она считает героями, сражавшимися с безумием Трампа
Когда Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки, больше всех удивился ее отец. Джеймс Псаки рассказывал Connecticut Insider, что впервые Байден предложил ей работу в августе, попросив участвовать в будущей передаче власти от администрации Трампа. «Я спросил, согласится ли она. Дочь ответила, что даже не рассматривает такой вариант. У нее двое маленьких детей, с которыми много хлопот, и хорошая работа в консалтинговом бизнесе».
Псаки дважды пыталась занять пост пресс-секретаря Белого дома, но проиграла Джею Карни в 2011 г. и Джошу Эрнесту в 2014 г. На этот раз Псаки ясно дала понять, что не собирается присоединяться к администрации Байдена, подтверждает слова Джеймса Псаки Politico. Дженнифер сказала журналу, что просто помогала старым друзьям и коллегам передать власть. Но неделю назад стала главным кандидатом в пресс-секретари Белого дома, обогнав чернокожих Симон Сандерс, Карин Жан-Пьер и других соперниц.