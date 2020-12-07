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Почему Дженнифер Псаки возвращается в Белый дом

Джо Байдена и его команду она считает героями, сражавшимися с безумием Трампа
Софья Корепанова
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки /Nicholas KAMM / AFP

Когда Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки, больше всех удивился ее отец. Джеймс Псаки рассказывал Connecticut Insider, что впервые Байден предложил ей работу в августе, попросив участвовать в будущей передаче власти от администрации Трампа. «Я спросил, согласится ли она. Дочь ответила, что даже не рассматривает такой вариант. У нее двое маленьких детей, с которыми много хлопот, и хорошая работа в консалтинговом бизнесе».

Псаки дважды пыталась занять пост пресс-секретаря Белого дома, но проиграла Джею Карни в 2011 г. и Джошу Эрнесту в 2014 г. На этот раз Псаки ясно дала понять, что не собирается присоединяться к администрации Байдена, подтверждает слова Джеймса Псаки Politico. Дженнифер сказала журналу, что просто помогала старым друзьям и коллегам передать власть. Но неделю назад стала главным кандидатом в пресс-секретари Белого дома, обогнав чернокожих Симон Сандерс, Карин Жан-Пьер и других соперниц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных