Почему Дженнифер Псаки возвращается в Белый дом

Когда Джо Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки, больше всех удивился ее отец. Джеймс Псаки рассказывал Connecticut Insider, что впервые Байден предложил ей работу в августе, попросив участвовать в будущей передаче власти от администрации Трампа. «Я спросил, согласится ли она. Дочь ответила, что даже не рассматривает такой вариант. У нее двое маленьких детей, с которыми много хлопот, и хорошая работа в консалтинговом бизнесе».