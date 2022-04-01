Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что посольства стран, высылающих российских дипломатов, попадут под «неотвратимые ответные меры». По ее мнению, страны предпринимают такие действия «по указке Вашингтона». «Отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры», — подчеркнула Захарова.