Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России в Софии
Первый секретарь посольства России в Болгарии был объявлен персоной нон грата, сообщил ТАСС советник-посланник российской дипмиссии Филипп Воскресенский.
Воскресенский рассказал, что был вызван в болгарское дипведомства, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря дипломатического представительства России. Болгарская сторона утверждает, что сотрудник посольства занимался деятельностью, не совместимой со своим дипломатическим статусом. «Никаких доказательств нам не предоставили. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну», — подчеркнул Воскресенский.
Ранее сегодня прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел Теодору Генчовскую о нерегламентированной разведывательной деятельности, которой якобы занимался один из российских дипломатов. Утверждалось, что подозреваемым является первый секретарь посольства РФ. Помимо этого Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) Болгарии заявило о готовности обвинить российских дипломатов в причастности к шпионской деятельности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что посольства стран, высылающих российских дипломатов, попадут под «неотвратимые ответные меры». По ее мнению, страны предпринимают такие действия «по указке Вашингтона». «Отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры», — подчеркнула Захарова.
28 марта посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что территорию республики покинули 45 российских дипломатов. Помимо этого 10 марта о высылке ряда российских дипломатов сообщили Латвия, Литва и Эстония. Аналогичный шаг предприняли Болгария и Словакия. 28 февраля представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при организации. 28 марта Нидерланды и Бельгия решили выслать по 17 российских дипломатов.