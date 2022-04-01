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США ввели санкции против еще 120 организаций из России и Белоруссии

Ведомости

Министерство торговли США добавило в санкционный список 120 юридических лиц из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами, передает ТАСС со ссылкой на данные американского Федерального реестра.

В Минторге пояснили, что компании попали в санкционный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции, чтобы продолжать военную модернизацию. В отношении внесенных в черный список юридических лиц вводится «презумпция отказа» при выдаче экспортных лицензий. «В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — подчеркивается в документе. Количество российских и белорусских структур, добавленных в список, превысило 200 с начала военной операции на Украине.

В санкционный список попали, в частности, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», минский завод тракторов МЗКТ, подразделение комитета госбезопасности Белоруссии «Альфа», внутренние войска МВД Белоруссии и др. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США не позволит российским компаниям приобретать высокотехнологичную продукцию и обходить «жесткие санкции». «Мы расширяем свои полномочия по введению санкций в отношении еще большего количества секторов российской экономики, важных для [президента России Владимира] Путина», — добавила она.

Ранее американская сторона ввела санкции против технологических компаний России. В список попали 21 компания и 13 физических лиц, в частности, организация «Сертал» и НИИ «Вектор», российский производитель чипов «Микрон», а также разработчик «суперкомпьютеров» «Т-Платформы». Большинство физических лиц, попавших под санкции, связаны с «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ).

США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Санкции затронули банковский сектор, международные резервы России, компании, бизнесменов, политиков, телеведущих и др.

Ранее по теме: США ввели санкции против технологических компаний России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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