США ввели санкции против еще 120 организаций из России и Белоруссии

В Минторге пояснили, что компании попали в санкционный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции, чтобы продолжать военную модернизацию. В отношении внесенных в черный список юридических лиц вводится «презумпция отказа» при выдаче экспортных лицензий. «В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — подчеркивается в документе. Количество российских и белорусских структур, добавленных в список, превысило 200 с начала военной операции на Украине.