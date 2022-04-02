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Песков усомнился в скорой переоценке отношений России и Европы

Ведомости

Переоценка отношений России и Европы не произойдет в ближайшей перспективе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Диалог начнется, когда «чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона», сказал он в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива — время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал Песков.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.

В начале марта Песков отмечал, что Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций, введенных против нее США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных