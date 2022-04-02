Песков усомнился в скорой переоценке отношений России и Европы
Переоценка отношений России и Европы не произойдет в ближайшей перспективе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Диалог начнется, когда «чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона», сказал он в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива — время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал Песков.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой.
В начале марта Песков отмечал, что Россия не может оказаться в изоляции из-за санкций, введенных против нее США, Евросоюзом (ЕС) и рядом других государств.