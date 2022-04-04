Лавров назвал материалы из Бучи угрозой международной безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает инсценировкой появившиеся материалы из города Буча Киевской области после ухода оттуда российских войск. Об этом, как передает ТАСС, глава российского МИДа заявил на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровителями», — отметил Лавров. Он напомнил, что Москва от Великобритании, председательствующей страны в Совбезе ООН, проведения заседания по ситуации в Буче.
«Мы затребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце — Великобритания — пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций», — сказал Лавров.
3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. По данным Reuters, на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «видеоматериалам во многом нельзя доверять»: специалисты Минобороны, по словам представителя Кремля, выявили «признаки видеоподлогов и различных фейков».