Лавров назвал материалы из Бучи угрозой международной безопасности

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровителями», — отметил Лавров. Он напомнил, что Москва от Великобритании, председательствующей страны в Совбезе ООН, проведения заседания по ситуации в Буче.