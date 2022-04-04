Кадыров заявил о новом сборе добровольцев для отправки на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о втором сборе добровольцев для участия в специальной операции российских войск на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров.
17 марта глава Чечни заявил об отправке 1000 добровольцев из республики для участия в военной операции России.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.