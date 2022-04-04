Германия решила выслать «значительное» число российских дипломатов

Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, которая является председателем Совбеза ООН, не дала согласия на проведение заседания, посвященного произошедшему в Буче. Россия была инициатором проведения такого заседания, дипломаты продолжат добиваться обсуждения вопроса, уточнила Захарова. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются «инсценировкой» и угрозой международной безопасности.