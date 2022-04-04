Германия решила выслать «значительное» число российских дипломатов
МИД Германии принял решение объявить нежелательными лицами «значительное» число сотрудников российского посольства, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Федеральное правительство решило сегодня объявить значительное число членов российского посольства нежелательными лицами, которые ежедневно работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», — сказала она (цитата приведена пресс-службой МИД Германии). Издание Focus.Online уточняет, что речь идет о высылке 40 российских дипломатов.
По словам Бербок, фотографии из украинского города Буча «свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следует его пропаганде, о воле к уничтожению, которое выходит за рамки всех границ». Берлин должен противостоять этой «бесчеловечности», отменила она.
«Мы еще больше ужесточим существующие санкции против России, решительно расширим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО», — подчеркнула министр.
3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. По данным Reuters, на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители. Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля.
Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Великобритания, которая является председателем Совбеза ООН, не дала согласия на проведение заседания, посвященного произошедшему в Буче. Россия была инициатором проведения такого заседания, дипломаты продолжат добиваться обсуждения вопроса, уточнила Захарова. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются «инсценировкой» и угрозой международной безопасности.