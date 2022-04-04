Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военными

В марте в соцсетях появилась видеозапись пыток российских пленных на Украине. На видео связанным людям простреливают ноги и и избивают ногами. После публикации кадров СКР отчитался о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью). Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу видео. Он заявил, что это военное преступление и каждый такой факт будет расследован. Однако до сих пор на Украине никаких действий по факту пыток не предпринято.