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Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими военными

Ведомости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских военнослужащих, причастных к издевательствам над российскими солдатами. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В опубликованных видеозаписях освобожденные российские военнослужащие сообщают, что захватившие их украинские националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения либо тяжелые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медицинской помощи», — говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что действия, в которых обвиняются украинские военные, нарушают нормы международного права — в частности, положения Женевской конвенции.

Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений, отметили в СК. Следствие также примет меры по установлению личностей, мест службы и других данных украинских военных и их командиров, причастных к происшедшему.

В марте в соцсетях появилась видеозапись пыток российских пленных на Украине. На видео связанным людям простреливают ноги и и избивают ногами. После публикации кадров СКР отчитался о возбуждении дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью). Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу видео. Он заявил, что это военное преступление и каждый такой факт будет расследован. Однако до сих пор на Украине никаких действий по факту пыток не предпринято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных