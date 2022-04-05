Песков назвал произошедшее в Буче «хорошо срежессированным шоу»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал обвинения в адрес России по событиям в украинской Буче как «хорошо срежессированное шоу» и подлог с целью очернения российской армии. При этом в разговоре с журналистами он выразил сомнения в возможности беспристрастного расследования этих событий.
«Здесь нужно подумать, насколько возможно сейчас действительно беспристрастное расследование, нейтральное, неангажированное и беспристрастное. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное, трагическое шоу», — сказал он.
В Кремле настаивают, что весь ход событий и фактология «четко свидетельствуют о том, что это подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию». Песков также призвал членов Совета безопасности ООН и лидеров стран Запада «абстрагироваться от эмоционального восприятия». В ответ на вопрос о том, будет ли российская сторона опубликовывать данные, которые подтвердят версию Москвы, представитель Кремля отметил, что эта информация была «достаточно системно» изложена как постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, так и Министерством обороны.
«Данные как раз излагались. Другое дело, что такое ощущение, что коллективный запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чем слушать. Это, к сожалению, является реальностью. Несмотря на это мы все-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
3 апреля Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в городе Буче. Reuters писал, что на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилось 3 апреля.
Президент Франции Эммануэль Макрон после публикации фото и видео из Бучи выступил за введение дополнительных санкций в отношении России, которые затронули бы поставки нефти и угля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны добиваются в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия». По его мнению, «все несут ответственность», писал ТАСС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о срочном рассмотрении ЕС новых санкций в отношении России. ЕС может ввести дополнительные индивидуальные ограничительные меры, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России, сообщал источник Financial Times.