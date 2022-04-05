Песков назвал произошедшее в Буче «хорошо срежессированным шоу»

В Кремле настаивают, что весь ход событий и фактология «четко свидетельствуют о том, что это подлог с тем, чтобы попытаться очернить российскую армию». Песков также призвал членов Совета безопасности ООН и лидеров стран Запада «абстрагироваться от эмоционального восприятия». В ответ на вопрос о том, будет ли российская сторона опубликовывать данные, которые подтвердят версию Москвы, представитель Кремля отметил, что эта информация была «достаточно системно» изложена как постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, так и Министерством обороны.