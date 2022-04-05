Газета
Политика

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

Ведомости

Чехия поставила Украине боевые машины пехоты (БМП) и танки Т-72, написал в своем Twitter-аккаунте глава комитета нижней палаты чешского парламента по европейским делам Ондржей Бенешик. 

«Производятся поставки чешских БМП-1 и танков Т-72. Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», - подчеркнул Бенешик. 

Чернохова в свою очередь написала, что Чехия действительно осуществляет некие военные поставки на Украину, но отказалась от подробных комментариев. «Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше. Поверьте, мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», — написала в Twitter-аккаунте министр обороны.

23 марта агентство dpa сообщило со ссылкой на источники, что Германия намерена предоставить Украине 2000 ручных гранатометов из запасов бундесвера. 25 марта стало известно, что из ФРГ на Украину доставлены 1500 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3 и 8 млн патронов для огнестрельного оружия.

31 марта телеканал CNN раскрыл список необходимого вооружения, переданный Украиной в конгресс США. В нем 17 пунктов, среди которых разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами, а также самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу ранее неоднократно заявляли, что поставки оружия западными странами Украине станут законной целью для российских военных.

Ранее по теме: CNN: Украина попросила США передать ей самолеты Су-25

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных