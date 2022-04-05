Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

Чернохова в свою очередь написала, что Чехия действительно осуществляет некие военные поставки на Украину, но отказалась от подробных комментариев. «Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше. Поверьте, мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», — написала в Twitter-аккаунте министр обороны.