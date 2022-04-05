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FT: США будут разрабатывать гиперзвуковое оружие совместно с Британией и Австралией

Ведомости

США, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия в рамках трехстороннего альянса AUKUS, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, президент США Джо Байден планирует в скором времени объявить о расширении сотрудничества с партнерами по AUKUS — премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Один источник FT утверждает, что объявление может быть сделано уже во вторник, 5 апреля.

Партнерство в сфере безопасности AUKUS было создано тремя странами в сентябре 2021 г., его деятельность сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай и Россия выступили против создания союза, заявив, что он создает угрозу режиму нераспространения ядерного оружия. В ноябре было подписано первое соглашение в рамках нового альянса, по которому Канберра получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок.

Пентагон активизировал свои усилия по созданию гиперзвукового оружия после того, как американские военные признали, что Китай продвинулся вперед в развитии этой технологии, пишет FT. Отмечается, что Китай провел уже несколько сотен испытаний гиперзвуковых ракет, летающих со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Пентагон, в свою очередь, провел лишь около десятка пусков.

Ранее во вторник минобороны США подтвердило успешное проведение летных испытаний гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Как отмечается, в ходе запуска ракета развила скорость более 5 махов, поднялась на высоту порядка 12 км и пролетела примерно 550 км. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки.

Представитель оборонного ведомства рассказал изданию Defense News, что испытания не предавали огласке, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях Россией.

Минобороны РФ в марте отчиталось о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» российской разработки в ходе военной операции на Украине. Согласно заявлению ведомства, 18 марта с помощью ракетного комплекса был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области на западе страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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