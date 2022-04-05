FT: США будут разрабатывать гиперзвуковое оружие совместно с Британией и Австралией
США, Великобритания и Австралия будут сотрудничать в сфере разработки гиперзвукового оружия в рамках трехстороннего альянса AUKUS, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, президент США Джо Байден планирует в скором времени объявить о расширении сотрудничества с партнерами по AUKUS — премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Один источник FT утверждает, что объявление может быть сделано уже во вторник, 5 апреля.
Партнерство в сфере безопасности AUKUS было создано тремя странами в сентябре 2021 г., его деятельность сосредоточена в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай и Россия выступили против создания союза, заявив, что он создает угрозу режиму нераспространения ядерного оружия. В ноябре было подписано первое соглашение в рамках нового альянса, по которому Канберра получит доступ к технологиям строительства атомных подлодок.
Пентагон активизировал свои усилия по созданию гиперзвукового оружия после того, как американские военные признали, что Китай продвинулся вперед в развитии этой технологии, пишет FT. Отмечается, что Китай провел уже несколько сотен испытаний гиперзвуковых ракет, летающих со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Пентагон, в свою очередь, провел лишь около десятка пусков.
Ранее во вторник минобороны США подтвердило успешное проведение летных испытаний гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Как отмечается, в ходе запуска ракета развила скорость более 5 махов, поднялась на высоту порядка 12 км и пролетела примерно 550 км. Это стало вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы разработки.
Представитель оборонного ведомства рассказал изданию Defense News, что испытания не предавали огласке, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях Россией.
Минобороны РФ в марте отчиталось о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» российской разработки в ходе военной операции на Украине. Согласно заявлению ведомства, 18 марта с помощью ракетного комплекса был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области на западе страны.