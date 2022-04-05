FT: США будут разрабатывать гиперзвуковое оружие совместно с Британией и Австралией

Пентагон активизировал свои усилия по созданию гиперзвукового оружия после того, как американские военные признали, что Китай продвинулся вперед в развитии этой технологии, пишет FT. Отмечается, что Китай провел уже несколько сотен испытаний гиперзвуковых ракет, летающих со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Пентагон, в свою очередь, провел лишь около десятка пусков.