В США оценили возможность конфликта между великими державами

«Я думаю, что фактическое присутствие всегда является хорошим сдерживающим фактором по отношению к данной угрозе, как правило. <...> Я бы посоветовал создать постоянную основу, но не постоянное размещение. Таким образом, вы получаете эффект постоянства за счет ротационных сил, непрерывно проходящих [службу в этих странах] на постоянной основе», — отметил Милли.