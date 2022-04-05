В США оценили возможность конфликта между великими державами
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил об увеличении вероятности значительного международного конфликта между великими державами. Слова американского военного передает ТАСС.
«Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, и потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается», — сказал Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.
При этом он поддержал идею непрерывных ротаций американских войск в Европе. Комментируя присутствие военнослужащих США в Польше, Румынии и странах Балтии, он отметил важность фактора сдерживания России.
«Я думаю, что фактическое присутствие всегда является хорошим сдерживающим фактором по отношению к данной угрозе, как правило. <...> Я бы посоветовал создать постоянную основу, но не постоянное размещение. Таким образом, вы получаете эффект постоянства за счет ротационных сил, непрерывно проходящих [службу в этих странах] на постоянной основе», — отметил Милли.
Ранее польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что на границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 000 солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.