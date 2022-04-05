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Политика

В США оценили возможность конфликта между великими державами

Ведомости

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил об увеличении вероятности значительного международного конфликта между великими державами. Слова американского военного передает ТАСС.

«Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, и потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается», — сказал Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

При этом он поддержал идею непрерывных ротаций американских войск в Европе. Комментируя присутствие военнослужащих США в Польше, Румынии и странах Балтии, он отметил важность фактора сдерживания России.

«Я думаю, что фактическое присутствие всегда является хорошим сдерживающим фактором по отношению к данной угрозе, как правило. <...> Я бы посоветовал создать постоянную основу, но не постоянное размещение. Таким образом, вы получаете эффект постоянства за счет ротационных сил, непрерывно проходящих [службу в этих странах] на постоянной основе», — отметил Милли.

Ранее польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что на границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 000 солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных