Вице-премьер Польши допустил размещение в стране ядерного оружия США

Качиньский напомнил о постоянном хранении американского ядерного оружия в Восточной Европе и допустил, что Польша могла бы разместить его на своей территории. Однако инициатива должна исходить от Вашингтона, подчеркнул он. «Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сказал Качиньский (цитата по ТАСС).