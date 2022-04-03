Вице-премьер Польши допустил размещение в стране ядерного оружия США
На границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 000 солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США, заявил в интервью газете Welt am Sonntag польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский.
Вице-премьер призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. По его словам, их число должно вырасти с нынешних 100 000 до 150 000 «из-за растущей агрессии России». При этом 75 000 солдат следует разместить на границе с РФ, в Прибалтике и в Польше.
Качиньский напомнил о постоянном хранении американского ядерного оружия в Восточной Европе и допустил, что Польша могла бы разместить его на своей территории. Однако инициатива должна исходить от Вашингтона, подчеркнул он. «Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сказал Качиньский (цитата по ТАСС).
Помимо этого вице-премьер призвал создать новый командный центр НАТО для своей страны: «Мы хотели бы иметь большое оперативное командование НАТО в Польше, такое как в Брюнсюме, откуда можно было бы планировать и проводить совместные операции НАТО. Это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке».
Качиньский также раскритиковал политику Германии относительно ситуации на Украине. По его мнению, страна должна поставлять больше оружия на Украину и высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе. Доходы России от экспорта нефти в 4-5 раз выше газовых, отметил политик.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные в ответ на спецоперацию на Украине санкции Запада не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».
В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.
Помимо этого Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку, сообщал МИД РФ. В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что российская сторона вводит ограничения в ответ на «массированные односторонние санкции ЕС», которые не только заводят в тупик отношения с Россией, но и ставят под удар благополучие и безопасность европейцев, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.