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Вице-премьер Польши допустил размещение в стране ядерного оружия США

Ведомости

На границе с Россией необходимо постоянное присутствие 75 000 солдат НАТО, а Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США, заявил в интервью газете Welt am Sonntag польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский.

Вице-премьер призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. По его словам, их число должно вырасти с нынешних 100 000 до 150 000 «из-за растущей агрессии России». При этом 75 000 солдат следует разместить на границе с РФ, в Прибалтике и в Польше. 

Качиньский напомнил о постоянном хранении американского ядерного оружия в Восточной Европе и допустил, что Польша могла бы разместить его на своей территории. Однако инициатива должна исходить от Вашингтона, подчеркнул он. «Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сказал Качиньский (цитата по ТАСС).

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Помимо этого вице-премьер призвал создать новый командный центр НАТО для своей страны: «Мы хотели бы иметь большое оперативное командование НАТО в Польше, такое как в Брюнсюме, откуда можно было бы планировать и проводить совместные операции НАТО. Это дало бы Москве четкий сигнал: руководство НАТО теперь присутствует и на Востоке».

Качиньский также раскритиковал политику Германии относительно ситуации на Украине. По его мнению, страна должна поставлять больше оружия на Украину и высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе. Доходы России от экспорта нефти в 4-5 раз выше газовых, отметил политик. 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные в ответ на спецоперацию на Украине санкции Запада не работают, и призвал конфисковать имущество российских олигархов за границей, так как «замораживание ничего не даст».

В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

Помимо этого Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку, сообщал МИД РФ. В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что российская сторона вводит ограничения в ответ на «массированные односторонние санкции ЕС», которые не только заводят в тупик отношения с Россией, но и ставят под удар благополучие и безопасность европейцев, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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