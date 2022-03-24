НАТО усиливает свой восточный фланг и увеличивает военные расходы

НАТО усиливает свой восточный фланг и увеличивает военные расходыНо воевать с Россией не собирается
В связи с военной спецоперацией России на Украине НАТО усилит восточный фланг альянса, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск. Кроме того, некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, будет оказана поддержка в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО 24 марта.
«Лидеры НАТО договорились о том, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы будем продолжать навязывать России беспрецедентные расходы и будем укреплять оборону союзников. Лидеры утвердили [создание] четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Таким образом, у нас восемь боевых многонациональных групп от Балтийского до Черного моря», – сказал генсек НАТО. Обсуждение этого решения он анонсировал 23 марта. Сейчас в Европе, по его словам, находится 100 000 американских военных, а под командованием НАТО непосредственно – 40 000, «в основном в восточной части альянса» при «беспрецедентной поддержке пяти авианосных ударных групп» от «Крайнего Севера до Средиземноморья».