НАТО усиливает свой восточный фланг и увеличивает военные расходы

«Лидеры НАТО договорились о том, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы будем продолжать навязывать России беспрецедентные расходы и будем укреплять оборону союзников. Лидеры утвердили [создание] четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Таким образом, у нас восемь боевых многонациональных групп от Балтийского до Черного моря», – сказал генсек НАТО. Обсуждение этого решения он анонсировал 23 марта. Сейчас в Европе, по его словам, находится 100 000 американских военных, а под командованием НАТО непосредственно – 40 000, «в основном в восточной части альянса» при «беспрецедентной поддержке пяти авианосных ударных групп» от «Крайнего Севера до Средиземноморья».