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НАТО усиливает свой восточный фланг и увеличивает военные расходы

Но воевать с Россией не собирается
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Jonathan NACKSTRAND / AFP

В связи с военной спецоперацией России на Украине НАТО усилит восточный фланг альянса, создав четыре новые боевые многонациональные группы войск. Кроме того, некоторые члены НАТО доведут свои оборонные расходы до отметки в 2% ВВП, детальные планы по которым представят к июньскому саммиту альянса в Мадриде. Украине, помимо помощи финансированием, оборудованием, противотанковыми и противовоздушными средствами, будет оказана поддержка в областях химической, биологической, радиационной и кибербезопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам внеочередного саммита НАТО 24 марта.

«Лидеры НАТО договорились о том, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы будем продолжать навязывать России беспрецедентные расходы и будем укреплять оборону союзников. Лидеры утвердили [создание] четырех новых боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Это в дополнение к четырем уже находящимся в странах Балтии и Польше. Таким образом, у нас восемь боевых многонациональных групп от Балтийского до Черного моря», – сказал генсек НАТО. Обсуждение этого решения он анонсировал 23 марта. Сейчас в Европе, по его словам, находится 100 000 американских военных, а под командованием НАТО непосредственно – 40 000, «в основном в восточной части альянса» при «беспрецедентной поддержке пяти авианосных ударных групп» от «Крайнего Севера до Средиземноморья».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных