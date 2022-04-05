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В США анонсировали введение новых санкций против России 6 апреля

Ведомости

США и их союзники планируют ввести новые санкции в отношении России 6 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Санкции введут запрет на все новые инвестиции в Россию, увеличат ограничения для финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также будут нацелены на российских чиновников и их семьи», — пишет агентство.

Ограничительные меры, по словам собеседника Reuters, будут введены в координации G7 и Евросоюзом. В Вашингтоне ожидают, что санкции «ухудшат ключевые инструменты российской государственной власти, нанесут острый и непосредственный экономический ущерб России».

Ранее дипломатический источник Financial Times сообщил, что послы ЕС планируют 6 апреля обсудить дополнительные санкции в отношении России. ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России.

Ранее по теме: ЕС подготовил пятый пакет санкций в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных