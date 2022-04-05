В США анонсировали введение новых санкций против России 6 апреля
США и их союзники планируют ввести новые санкции в отношении России 6 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Санкции введут запрет на все новые инвестиции в Россию, увеличат ограничения для финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также будут нацелены на российских чиновников и их семьи», — пишет агентство.
Ограничительные меры, по словам собеседника Reuters, будут введены в координации G7 и Евросоюзом. В Вашингтоне ожидают, что санкции «ухудшат ключевые инструменты российской государственной власти, нанесут острый и непосредственный экономический ущерб России».
Ранее дипломатический источник Financial Times сообщил, что послы ЕС планируют 6 апреля обсудить дополнительные санкции в отношении России. ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, запретить российским судам пользоваться портами ЕС, ввести новые ограничения на экспорт и эмбарго на поставки энергоносителей из России.