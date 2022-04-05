ЕС подготовил пятый пакет санкций в отношении России
Страны Евросоюза введут пятый пакет санкций в отношении России после публикации видео из украинской Бучи, которые якобы подтверждают преступления российских военнопленных против мирных жителей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В пятый пакет санкций вошли:
Запрет на импорт угля из России;
Полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», в том числе ВТБ;
Запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями;
Целевые запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, транспортного оборудования;
Новые запреты на импорт древесины, цемента, морепродуктов и алкоголя;
Кроме того, ограничения предполагают общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах-членах ЕС и исключение любой финансовой поддержки российских госорганов.
«Наконец, мы также предлагаем дополнительные списки физических лиц, которые вам объяснит вице-президент по персоналу Джозеп Боррелл. Но это еще не все. Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и мы размышляем над некоторыми идеями, представленными государствами-членами, такими как налоги или конкретные каналы платежей», — добавила фон дер Ляйен.
Ранее сегодня Wall Street Journal сообщил, что Еврокомиссия предложит ввести новые масштабные санкции в отношении России. ЕК предложит ввести эмбарго на импорт российского угля, запретить поставки машиностроительного оборудования и закрыть сухопутные и морские границы ЕС для российских перевозчиков. Также под ограничения могут попасть несколько бизнесменов и их родственники.
Источники Reuters утверждают, что Евросоюз запретит поставки в Россию полупроводников, компьютеров, техники для добычи СПГ. Объем экспорта этой продукции составляет 9 млрд евро. Также будет запрещен импорт из России угля, каучука и химикатов.
Ранее Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилось 3 апреля.