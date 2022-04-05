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ЕС подготовил пятый пакет санкций в отношении России

Ведомости

Страны Евросоюза введут пятый пакет санкций в отношении России после публикации видео из украинской Бучи, которые якобы подтверждают преступления российских военнопленных против мирных жителей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

В пятый пакет санкций вошли:

  • Запрет на импорт угля из России;

  • Полный запрет на операции четырех «ключевых российских банков», в том числе ВТБ;

  • Запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением судов с товарами первой необходимости, продовольствием, гуманитарной помощью и энергоносителями;

  • Целевые запреты на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников, транспортного оборудования;

  • Новые запреты на импорт древесины, цемента, морепродуктов и алкоголя;

Кроме того, ограничения предполагают общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах-членах ЕС и исключение любой финансовой поддержки российских госорганов. 

«Наконец, мы также предлагаем дополнительные списки физических лиц, которые вам объяснит вице-президент по персоналу Джозеп Боррелл. Но это еще не все. Мы работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и мы размышляем над некоторыми идеями, представленными государствами-членами, такими как налоги или конкретные каналы платежей», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее сегодня Wall Street Journal сообщил, что Еврокомиссия предложит ввести новые масштабные санкции в отношении России. ЕК предложит ввести эмбарго на импорт российского угля, запретить поставки машиностроительного оборудования и закрыть сухопутные и морские границы ЕС для российских перевозчиков. Также под ограничения могут попасть несколько бизнесменов и их родственники. 

Источники Reuters утверждают, что Евросоюз запретит поставки в Россию полупроводников, компьютеров, техники для добычи СПГ. Объем экспорта этой продукции составляет 9 млрд евро. Также будет запрещен импорт из России угля, каучука и химикатов.

Ранее Минобороны России опровергло обвинения в применении насилия к мирным жителям в Буче и назвало происходящее провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что факт вывода российских войск из Бучи подтвердил на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук, в то время как видеозапись с телами на улицах населенного пункта появилось 3 апреля.

Ранее по теме: Песков назвал произошедшее в Буче «хорошо срежессированным шоу»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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