Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России
Таможенные органы Нидерландов запретили 14 яхтам, которыми владеют граждане России, покидать страну, передает ТАСС со ссылкой на главу голландского МИДа Вопке Хукстра.
По его словам, таможенные органы страны взяли под «ужесточенный контроль» ситуацию с яхтами на верфях. Речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 м, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении России, подчеркнул Хукстра.
1 апреля правительство Нидерландов отчиталось о заморозке российских активов на 516 млн евро. По их данным, в общей сложности было получено 569 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений. 22 марта сообщалось о заморозке в Нидерландах российских активов на 400 млн евро.
4 апреля испанские правоохранительные органы по запросу США арестовали яхту Tango, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Яхта стояла под флагом Островов Кука, ее формальным владельцем является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которой, в свою очередь, управляют панамские компании, рассказали в Гражданской гвардии. Во время обыска судна была изъята документация и компьютерная техника, которые будут проанализированы для подтверждения личности ее реального владельца. Минюст США также подтвердил арест яхты.
В Евросоюзе арестовали яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.