Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России

4 апреля испанские правоохранительные органы по запросу США арестовали яхту Tango, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Яхта стояла под флагом Островов Кука, ее формальным владельцем является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которой, в свою очередь, управляют панамские компании, рассказали в Гражданской гвардии. Во время обыска судна была изъята документация и компьютерная техника, которые будут проанализированы для подтверждения личности ее реального владельца. Минюст США также подтвердил арест яхты.