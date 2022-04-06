Посол России в Румынии назвал терактом инцидент с тараном ворот посольства
Инцидент с тараном ворот российского посольства в Бухаресте можно назвать терактом, заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин.
«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС). Он добавил, что российское посольство в Румынии неоднократно получало по электронной почте сообщения с угрозами «взорвать» дипмиссию.
Утром 6 апреля легковая машина прорвала ограждение, выставленное вокруг посольства, и врезалась в ворота. По данным местного телеканала Digi 24, после столкновения водитель что-то выкрикнул охране загранучреждения, после чего автомобиль загорелся. Огонь был потушен, но водитель скончался на месте. Пассажиров в салоне автомобиля не было.
Как сообщал телеканал, за рулем автомобиля находился Богдан Дрэгич, глава ассоциации ANTR, которая занимается защитой прав отцов на детей при разводе. Дрэгич обвинялся в сексуальном насилии над своей падчерицей и накануне был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюремного заключения.
В самом посольстве инцидент связали с «антироссийской истерией» вокруг военной операции на Украине. «С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в заявлении дипмиссии.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.
Накануне Бухарест принял решение выслать 10 российских дипломатов. В МИД Румынии заявили, что они нарушали положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.