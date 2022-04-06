Посол России в Румынии назвал терактом инцидент с тараном ворот посольства

В самом посольстве инцидент связали с «антироссийской истерией» вокруг военной операции на Украине. «С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в заявлении дипмиссии.