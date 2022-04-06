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Посол России в Румынии назвал терактом инцидент с тараном ворот посольства

Ведомости

Инцидент с тараном ворот российского посольства в Бухаресте можно назвать терактом, заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС). Он добавил, что российское посольство в Румынии неоднократно получало по электронной почте сообщения с угрозами «взорвать» дипмиссию.

Утром 6 апреля легковая машина прорвала ограждение, выставленное вокруг посольства, и врезалась в ворота. По данным местного телеканала Digi 24, после столкновения водитель что-то выкрикнул охране загранучреждения, после чего автомобиль загорелся. Огонь был потушен, но водитель скончался на месте. Пассажиров в салоне автомобиля не было.

Как сообщал телеканал, за рулем автомобиля находился Богдан Дрэгич, глава ассоциации ANTR, которая занимается защитой прав отцов на детей при разводе. Дрэгич обвинялся в сексуальном насилии над своей падчерицей и накануне был приговорен к 15 годам и четырем месяцам тюремного заключения.

В самом посольстве инцидент связали с «антироссийской истерией» вокруг военной операции на Украине. «С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в заявлении дипмиссии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Накануне Бухарест принял решение выслать 10 российских дипломатов. В МИД Румынии заявили, что они нарушали положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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