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Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Ведомости

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщает пресс-служба Госдумы. Начало церемонии в 14:00. 

«Отпевание состоится в храме Христа Спасителя — начало в 8:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин планирует принять участие в церемонии прощания с политиком. «Президент обязательно попрощается с Владимиром Жириновским», — подчеркнул представитель Кремля. Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР, назвав его «опытным политиком и ярким оратором».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика. «Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий, который назначен врио главы фракции ЛДПР в Госдуме. 

Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.

Ранее по теме: Власть в ЛДПР после смерти Жириновского не будет сосредоточена в руках одного человека
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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