Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщает пресс-служба Госдумы. Начало церемонии в 14:00.
«Отпевание состоится в храме Христа Спасителя — начало в 8:00. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин планирует принять участие в церемонии прощания с политиком. «Президент обязательно попрощается с Владимиром Жириновским», — подчеркнул представитель Кремля. Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР, назвав его «опытным политиком и ярким оратором».
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика. «Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий, который назначен врио главы фракции ЛДПР в Госдуме.
Основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с COVID-19.