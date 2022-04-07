Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание политика. «Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — заявил Слуцкий, который назначен врио главы фракции ЛДПР в Госдуме.