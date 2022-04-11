Канада ввела санкции против предприятий оборонно-промышленного сектора России
Правительство Канады приняло решение ввести дополнительные санкции против 33 предприятий оборонного-промышленного сектора России, следует из заявления на сайте канадского кабмина. Список предприятий, попавших под санкции, не был указан.
«Эти меры налагают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным», — говорится в заявлении. В кабмине отметили, что Канада продолжит следить за ситуацией, координировать действия со своими международными партнерами и изучать варианты введения новых мер.
6 апреля правительство Канады расширило персональные санкции против россиян, включив в списки нескольких бизнесменов и политиков. Попадание в список означает заморозку активов в Канаде, запрет на въезд в страну, совершение сделок с любой собственностью в Канаде и предоставление заемного финансирования.
В санкционных списках Канады уже находятся президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министра финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Под ограничениями также оказались Минфин России, ЦБ и Фонд национального благосостояния, а также ряд компаний и банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Ростех», «Ростелеком», «Русгидро», «Алросу», РЖД, «Газпром», «Транснефть», Объединенную авиастроительную корпорацию и др.