Канада ввела санкции против предприятий оборонно-промышленного сектора России

В санкционных списках Канады уже находятся президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министра финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Под ограничениями также оказались Минфин России, ЦБ и Фонд национального благосостояния, а также ряд компаний и банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Ростех», «Ростелеком», «Русгидро», «Алросу», РЖД, «Газпром», «Транснефть», Объединенную авиастроительную корпорацию и др.