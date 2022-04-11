Газета
Политика

Канада ввела санкции против предприятий оборонно-промышленного сектора России

Ведомости

Правительство Канады приняло решение ввести дополнительные санкции против 33 предприятий оборонного-промышленного сектора России, следует из заявления на сайте канадского кабмина. Список предприятий, попавших под санкции, не был указан. 

«Эти меры налагают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным», — говорится в заявлении. В кабмине отметили, что Канада продолжит следить за ситуацией, координировать действия со своими международными партнерами и изучать варианты введения новых мер. 

6 апреля правительство Канады расширило персональные санкции против россиян, включив в списки нескольких бизнесменов и политиков. Попадание в список означает заморозку активов в Канаде, запрет на въезд в страну, совершение сделок с любой собственностью в Канаде и предоставление заемного финансирования.

В санкционных списках Канады уже находятся президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министра финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Под ограничениями также оказались Минфин России, ЦБ и Фонд национального благосостояния, а также ряд компаний и банков, включая СбербанкВТБАльфа-банк, «Ростех», «Ростелеком», «Русгидро», «Алросу», РЖД, «Газпром», «Транснефть», Объединенную авиастроительную корпорацию и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных