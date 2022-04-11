Главы МИД Евросоюза не договорились по санкциям против российских нефти и газа
Министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли решений по ограничительным мерам в отношении нефти и газа России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания в Люксембурге Совета глав внешнеполитических ведомств союза. Его слова передает агентство «РИА Новости».
«Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение», — сказал Боррель.
Тем не менее страны ЕС договорились продолжить оказание военной помощи Украине и увеличить поставки оружия этой стране. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны союза должны сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, «это более важно в настоящий момент, чем санкции против России». В ЕС обеспокоены возможным усилением боевых действий в Донбассе, отметил Боррель.
9 апреля глава европейской дипломатии после поездки в Киев заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в своем Twitter.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу. В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.