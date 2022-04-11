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Главы МИД Евросоюза не договорились по санкциям против российских нефти и газа

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли решений по ограничительным мерам в отношении нефти и газа России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания в Люксембурге Совета глав внешнеполитических ведомств союза. Его слова передает агентство «РИА Новости».

«Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение», — сказал Боррель.

Тем не менее страны ЕС договорились продолжить оказание военной помощи Украине и увеличить поставки оружия этой стране. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны союза должны сосредоточить усилия на обороноспособности Украины, «это более важно в настоящий момент, чем санкции против России». В ЕС обеспокоены возможным усилением боевых действий в Донбассе, отметил Боррель.

9 апреля глава европейской дипломатии после поездки в Киев заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в своем Twitter.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу. В тот же день Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных