В Белоруссии обвинили Польшу в обстреле пункта пропуска на границе

В Белоруссии также подчеркнули, что действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. У границы двух стран сотрудники белорусского Госпогранкомитета обнаружили повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Агентство напоминает, что ранее «подобным способом» был обстрелян пограничный столб.