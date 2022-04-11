В Белоруссии обвинили Польшу в обстреле пункта пропуска на границе
Госпогранкомитет Белоруссии заявил об обстреле пункта пропуска республики «Песчатка» со стороны польских военнослужащих. По данным агентства «БелТА», инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля.
«Польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска "Песчатка". Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами», — пишет агентство.
В Белоруссии также подчеркнули, что действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. У границы двух стран сотрудники белорусского Госпогранкомитета обнаружили повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Агентство напоминает, что ранее «подобным способом» был обстрелян пограничный столб.
В ноябре 2021 г. польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Варшава обвиняла Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики.