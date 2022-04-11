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Политика

В Белоруссии обвинили Польшу в обстреле пункта пропуска на границе

Ведомости

Госпогранкомитет Белоруссии заявил об обстреле пункта пропуска республики «Песчатка» со стороны польских военнослужащих. По данным агентства «БелТА», инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля.

«Польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска "Песчатка". Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами», — пишет агентство.

В Белоруссии также подчеркнули, что действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. У границы двух стран сотрудники белорусского Госпогранкомитета обнаружили повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Агентство напоминает, что ранее «подобным способом» был обстрелян пограничный столб.

В ноябре 2021 г. польские пограничники зафиксировали сотни попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Варшава обвиняла Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных