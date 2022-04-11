Володин призвал лишать гражданства ведущих себя «подло и предательски» россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать гражданства с последующим запретом на въезд в страну тех граждан, которые ведут себя «подло и предательски». Таким образом он прокомментировал предложение немецкой газеты Die Welt о работе для Марии Овсянниковой — экс-сотруднице «Первого канала», которая выступила с антивоенным лозунгом в эфире.
«Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки госдепа», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Далее он пояснил, что «такую подачку в виде работы в Die Welt» получила Овсянникова, а также заявил, что теперь «она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, введение ограничительных мер против России и отправку наемников на Украину».
«К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — резюмировал спикер Госдумы.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфир программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Помимо этого в записанном Овсянниковой видеозаписи она критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».
На следующий день Останкинский районный суд Москвы оштрафовал журналистку на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Позднее, в конце марта, суд зарегистрировал новый протокол в отношении Овсянниковой — о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Ей грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб. Однако позже стало известно, что суд вернул дело в полицию.