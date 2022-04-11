Володин призвал лишать гражданства ведущих себя «подло и предательски» россиян

«Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки госдепа», — написал Володин в своем Telegram-канале.