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Минобороны заявило о срыве попытки подразделений ВСУ выйти из Мариуполя

Ведомости

Подразделения вооруженных сил Украины, окруженные на территории завода «Ильича» в Мариуполе, 11 апреля попытались вырваться из города, однако российские войска сорвали попытку, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Из города пытались вырваться около 100 человек, однако до половины из них были ликвидированы, а 42 — сдались в плен.

«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сообщил Конашенков. Российские военные уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 военнослужащих. Еще 42 человека добровольно сложили оружие и сдались в плен.

Также ночью ВС России ракетами воздушного и морского базирования уничтожили два склада боеприпасов и защищенный ангар с авиационной техникой на военном аэродроме ВСУ. Оперативно-тактическая авиация поразила 32 военных объекта Украины, в том числе ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники. Средства ПВО также сбили два беспилотника.

С начала спецоперации на Украине 24 февраля российские военные уничтожили 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 ЗРК, 443 беспилотника, 2139 танков и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 917 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что 10 апреля российские военные уничтожили ракетами «Кинжал» укрытые в ангаре С-300, поставленные Киеву одной из европейских стран. В результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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