Минобороны заявило о срыве попытки подразделений ВСУ выйти из Мариуполя

«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в тёмное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сообщил Конашенков. Российские военные уничтожили три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 военнослужащих. Еще 42 человека добровольно сложили оружие и сдались в плен.