Путин заявил о «несомненном достижении целей» спецоперации на Украине

Он отметил, что российские офицеры в рамках спецоперации помогают ДНР и ЛНР, действуют «мужественно и грамотно, эффективно и результативно», применяют «самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками». По словам президента, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма». Столкновение России с этими силами было неизбежно, подчеркнул Путин. Он отметил, что последующие события показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине.