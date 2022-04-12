Путин заявил о «несомненном достижении целей» спецоперации на Украине
Российские военные, несомненно, достигнут целей спецоперации на Украине, главная из которых — помощь жителям Донбасса, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.
«А то, что цели [спецоперации] будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что российские офицеры в рамках спецоперации помогают ДНР и ЛНР, действуют «мужественно и грамотно, эффективно и результативно», применяют «самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками». По словам президента, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма». Столкновение России с этими силами было неизбежно, подчеркнул Путин. Он отметил, что последующие события показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине.
Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью операции он назвал защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и денационализацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».
7 апреля представитель Кремля в интервью британскому телеканалу Sky News назвал потери России в ходе военной операции «значительными». Минобороны публиковало данные о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.