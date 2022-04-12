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Путин заявил о «несомненном достижении целей» спецоперации на Украине

Ведомости

Российские военные, несомненно, достигнут целей спецоперации на Украине, главная из которых — помощь жителям Донбасса, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

«А то, что цели [спецоперации] будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что российские офицеры в рамках спецоперации помогают ДНР и ЛНР, действуют «мужественно и грамотно, эффективно и результативно», применяют «самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками». По словам президента, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма». Столкновение России с этими силами было неизбежно, подчеркнул Путин. Он отметил, что последующие события показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине.

Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Целью операции он назвал защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и денационализацию Украины. Спустя более чем месяц после начала операции Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «жестом доброй воли».

7 апреля представитель Кремля в интервью британскому телеканалу Sky News назвал потери России в ходе военной операции «значительными». Минобороны публиковало данные о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных