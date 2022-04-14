Минобороны сообщило о локализации пожара на крейсере «Москва»

Крейсер «Москва» — это головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.