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Минобороны сообщило о локализации пожара на крейсере «Москва»

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Очаг возгорания на крейсере Черноморского флота «Москва» локализован, сообщило Минобороны России.

«Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля эвакуировали на другие суда Черноморского флота. Сейчас принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливают, рассказали в министерстве.

Ранее по теме: Фото: Крейсер «Москва». История флагмана Черноморского флота

Ранее сегодня Минобороны сообщило о пожаре на крейсере, в результате которого, по данным ведомства, сдетонировал боезапас. Экипаж корабля полностью эвакуировали, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

Крейсер «Москва» — это головной корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в 1982 г. на Николаевском судостроительном заводе под именем «Слава». В 1990-е гг. корабль унаследовал от другого крейсера название «Москва» и стал флагманом Черноморского флота. В 2018-2020 гг. корабль отремонтировали и модернизировали: капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС, а также сотни метров кабель-трасс.

Водоизмещение крейсера составляет 9800—11 300 т. Он может развивать скорость до 32 узлов (59,26 км) и преодолевать расстояние до 7000 миль (11 200 км). Экипаж состоит из 510 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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